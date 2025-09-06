Gigantes BYD, Ford, Renault e Hyundai vêm comprar de fornecedores gaúchos

É isso mesmo. As gigantes automotivas BYD, Ford, Renault e Hyundai confirmaram a participação em rodadas de negócios para comprar de micro e pequenas empresas do Rio Grande do Sul. Os encontros estão agendados para a 34ª Mercopar, feira industrial que será realizada de 14 a 17 de outubro em Caxias do Sul, na serra gaúcha.
O diretor-técnico do Sebrae RS, Ariel Fernando Berti, acredita que a procura maior será por peças. Com a participação destas empresas, a ideia é ultrapassar os R$ 170 milhões em negócios encaminhados nas rodadas do evento do ano passado.
— Elas precisam das mais diversas peças, de farol a um componente eletrônico, além de terem uma grande exigência tecnológica — diz.
Aliás, a inscrição segue aberta para fornecedores gaúchos interessados em oferecerem seus produtos. O cadastro pode ser feito pelo site do Sebrae RS. Cada montadora terá 45 minutos para apresentar suas demandas, canais de acesso e pré-requisitos, além de responder dúvidas.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)