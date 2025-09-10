Gigante chinesa Shein instala loja temporária em shopping de Porto Alegre

A gigante chinesa Shein terá uma loja temporária em Porto Alegre. A chamada "pop-up store" funcionará de 17 a 21 de setembro no Bourbon Shopping Wallig, na zona norte da Capital. A ideia é vincular à Semana Farroupilha.

Serão vendidas 12 mil peças, com foco no estilo dos consumidores gaúchos e com novidades da moda, disse o country manager (presidente) da empresa no Brasil, Felipe Feistler, em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha (ouça a íntegra abaixo). Os itens serão de vestuário feminino, masculino, infantil e para animais de estimação (pets).

A operação vende roupas de marcas da empresa, como Dazy, Musera, Missguided, MOTF, Ontre, SHEIN Bae Sumwon e Daynim. O destaque vai para a Cajuni, com temática de primavera. Os preços vão de R$ 12,95 a R$ 344,99. A loja terá desconto de 10%, que subirá a 20% nas compras acima de R$ 399.

O Rio Grande do Sul recebe a terceira edição da loja temporária da Shein em 2025. As outras temporadas foram em Salvador (BA) e Goiânia (GO).

A expectativa por aqui é receber 3 mil visitantes por dia, o que dará um fôlego ao Bourbon Wallig, shopping do Grupo Zaffari que chama atenção pelo baixo fluxo de clientes. Importante: é preciso agendar previamente a ida à loja pelo site Sympla a partir desta sexta-feira (12), às 12h. Quem não conseguir ingresso poderá comprar os produtos pela internet com o cupom promocional SHEINPOA.

A empresa

A Shein vende para mais de 150 países. É considerada uma das gigantes mundiais do comércio eletrônico. Foi fundada em 2012 pelo empresário chinês Chris Xu. Tem atualmente 16 mil funcionários e 6 mil fornecedores para produtos com sua marca, além de a plataforma funcionar como "marketplace" para que outros empreendedores a usem para vender. Há centros de produção da Shein no Brasil, na China e na Turquia.

Ouça aqui a entrevista com Felipe Feistler, country manager da Shein no Brasil:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cinturão de investimentos em tecnologia, o preço da falta de ferrovias no RS e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)