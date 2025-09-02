Frustrados os três leilões de hotel que faliu no centro de Gramado; e agora?

Hotel Modevie fica na Rua Coberta, no centro de Gramado, e é avaliado em R$ 132 milhões. ModeVie Boutique Hotel / Tripadvisor / Reprodução

Em três tentativas, o leilão do hotel Modevie não teve lance algum. O empreendimento fica no centro de Gramado e foi a falência, sendo lacrado quando ainda estava funcionando com hóspedes. O valor de avaliação supera R$ 132 milhões, mas não apareceram interessados nem na última disputa, quando a oferta era livre, ainda que fosse recomendadas ofertas acima de R$ 40 milhões.

E agora? Segundo o administrador judicial Nestor Samrsla, do escritório MRS Administração Judicial, é possível fazer propostas para compra direta, mas a venda precisa ser autorizada pela Justiça. Já o leiloeiro André Soares Menegat pediu ao Judiciário novas datas para mais tentativas de leilão. Por enquanto, sem resposta.

O prédio fica a 150 metros da tradicional Rua Coberta, na esquina da Avenida Borges de Medeiros com a Rua Augusto Zatti. O terreno tem 562 metros quadrados, com área construída de mil metros quadrados. Além de outros itens, o terreno é avaliado em R$ 18 milhões, a edificação em outros R$ 18 milhões e R$ 23 milhões são de equipamentos, móveis e enxoval. A dívida do grupo empresarial está em R$ 63 milhões, a ser paga com a venda dos ativos. O motivo apontado para a crise financeira foi, principalmente, a pandemia. A situação, porém, vem de mais tempo. Em 2010, fez-se um grande investimento com tomada de crédito para reformar um hotel familiar que havia no local e transformá-lo em alto padrão.

