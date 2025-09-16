Finalizada 1ª fase do bairro privado que gigante dos shoppings constrói em Porto Alegre

Finalizada a primeira fase do Golden Lake, bairro privado que a Multiplan está construindo na zona sul de Porto Alegre. A notícia foi contada com alívio à coluna pelo CEO da gigante de shopping centers, Eduardo Peres, já que, como outras empresas do setor, enfrentou-se falta de mão de obra e atraso ou escassez de materiais de construção, especialmente durante a enchente. A previsão do Lake Victoria estava para abril.

— Mas superamos tudo isso e estamos entregando os apartamentos aos compradores — disse.

A próxima fase é o Lake Eyre. As obras já começaram e está 65% vendido. A entrega está prevista para 2028.

Enquanto isso, a Multiplan aguarda licenças finais da prefeitura de Porto Alegre e do governo do Estado para iniciar a construção dos trechos da orla ao longo da Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul. O investimento será de R$ 60 milhões, como Peres havia antecipado à coluna ainda em outubro do ano passado. As contrapartidas previstas à cidade somarão R$ 200 milhões ao longo de 10 anos.

A Multiplan também é dona do ParkShopping Canoas e do BarraShoppingSul, na Capital.

Coluna Giane Guerra