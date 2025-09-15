Ferrovias fatiadas, novo líder supermercadista, bilhões para refinaria e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- Vice-governador defende fatiar ferrovias e critica concessionária. Entrevista com o vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza
- Empresário de Bagé assume associação do setor que ganhou 2 mil lojas no RS. Entrevista com o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados (AGAS), Lindonor Peruzzo Junior
- A quantas anda investimento de R$ 5,5 bi em refinaria gaúcha. Entrevista com o head de Biorrefino da Refinaria Riograndense Flávio Mingorance, durante o Gaúcha Talks
- Gigante chinesa Shein instala loja temporária em shopping de Porto Alegre. Entrevista com o country manager (presidente) da Shein no Brasil, Felipe Feistler
- Calçadista instala mais uma fábrica em presídio do RS. Entrevista com a vice-presidente e diretora de Produto da Piccadilly, Ana Carolina Grings
- Governo gaúcho diz estar avaliando propostas para taxa cobrada de empresários. Entrevista com a secretária de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Danielle Calazans
- RS ficou de fora da demissão de mil funcionários do Itaú que eram monitorados. Com Isadora Terra
- Desinterditada, padaria do Moinhos de Vento reabre. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Christian Rafael
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
