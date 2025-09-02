Fábrica gasta R$ 7 milhões de frete após bloqueio de ferrovia: "Nem trem nos pega, porque não tem mais trem"

Erasmo Battistella é o CEO da Be8, gigante nacional de biodiesel com sede em Passo Fundo. Leonardo Silveira / Divulgação

No comando de uma gigante nacional de biodiesel em Passo Fundo e com uma fábrica de etanol no forno, o CEO da Be8 Erasmo Battistella encerrou um painel Campo em Debate sobre biocombustíveis mediado pela coluna na Expointer com a seguinte frase:

— No Norte do Estado, nem o trem nos pega, porque não tem mais trem.

Foi uma ironia para ilustrar a provocação que a coluna estava fazendo no evento sobre o atraso econômico do Rio Grande do Sul por ter uma ferrovia insuficiente e sucateada. O empresário diz que só a sua indústria gastará R$ 7 milhões a mais de frete em 2025 por não ter ferrovia, não recuperada desde a enchente.

— São 2,5 mil caminhões a mais rodando por não ter ferrovia. Falando só de uma fábrica. Imagina com todas as outras e as cooperativas. E precisamos também de rodovia duplicada. Não cabe mais nas que temos o que estamos gerando de riqueza na nossa região.

Nota da coluna: a Região Norte passou a serra gaúcha no último detalhamento de PIB.

Outra nota da coluna: quando dizem que é caro investir em ferrovia, a coluna sempre responde que caro é não ter ferrovia. A concessionária Rumo tenta renovação de contrato, mas não tem interesse no Rio Grande do Sul.

