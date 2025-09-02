Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Malha sucateada
Notícia

Fábrica gasta R$ 7 milhões de frete após bloqueio de ferrovia: "Nem trem nos pega, porque não tem mais trem"

Indústria de biodiesel de Passo Fundo precisou colocar 2,5 mil caminhões a mais para rodar

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS