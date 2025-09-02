Fábrica gasta R$ 7 milhões de frete após bloqueio de ferrovia: "Nem trem nos pega, porque não tem mais trem"

No comando de uma gigante nacional de biodiesel em Passo Fundo e com uma fábrica de etanol no forno, o CEO da Be8 Erasmo Battistella encerrou um painel Campo em Debate sobre biocombustíveis mediado pela coluna na Expointer com a seguinte frase:
— No Norte do Estado, nem o trem nos pega, porque não tem mais trem.
Foi uma ironia para ilustrar a provocação que a coluna estava fazendo no evento sobre o atraso econômico do Rio Grande do Sul por ter uma ferrovia insuficiente e sucateada. O empresário diz que só a sua indústria gastará R$ 7 milhões a mais de frete em 2025 por não ter ferrovia, não recuperada desde a enchente.
— São 2,5 mil caminhões a mais rodando por não ter ferrovia. Falando só de uma fábrica. Imagina com todas as outras e as cooperativas. E precisamos também de rodovia duplicada. Não cabe mais nas que temos o que estamos gerando de riqueza na nossa região.
Nota da coluna: a Região Norte passou a serra gaúcha no último detalhamento de PIB.
Outra nota da coluna: quando dizem que é caro investir em ferrovia, a coluna sempre responde que caro é não ter ferrovia. A concessionária Rumo tenta renovação de contrato, mas não tem interesse no Rio Grande do Sul.
Veja o que a coluna tem publicado sobre ferrovias:
- Poucas, precárias e agora destruídas: o que emperra há anos as ferrovias do RS?
- "O Estado tem que aportar recurso para atrair o privado", diz secretário nacional sobre ferrovias sucateadas do RS
- "A Rumo ficou confortável, não investiu e desativou ramais", diz Leite sobre sucateamento das ferrovias do RS
- Ter novas ferrovias no RS exigirá R$ 5 bilhões, diz ministro dos Transportes
- Missão gaúcha na Ásia: como o 4º maior porto do mundo movimenta um contêiner a cada dois segundos
Assista ao Campo em Debate sobre biocombustíveis de cereais de inverno:
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados de SC espalhados pelo RS, jovem de Bagé assume comando da Agas e mais
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)