Fábrica deixada por norte-americana Manitowoc no RS espera lei para ir à licitação

Está para ser votado em outubro na Câmara de Vereadores de Passo Fundo o projeto de lei que autoriza a licitação, com encargos, da área pública conhecida como a antiga Manitowoc, fabricante de guindastes dos Estados Unidos. Ao menos, esta é a previsão do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Adolfo de Freitas. Isso porque o texto foi enviado na metade agosto em regime de urgência. Então, teria 45 dias para ser colocado em votação.

Foi um assunto de destaque na longa conversa da coluna com o prefeito Pedro Almeida em seu gabinete. Ele chegou a manifestar a vontade de receber uma montadora, seja de qual veículo for. Entende que seria uma atividade importante a se agregar à economia da região de Passo Fundo, que passou a da Serra e é a segunda maior no PIB gaúcho, atrás apenas da região metropolitana de Porto Alegre.

A área de 45 hectares, às margens da RS-324, foi alvo de imbróglio jurídico por quase 10 anos. A ideia é licitar o imóvel com venda subsidiada, ou seja, o lance mínimo será de 50% do valor de avaliação. O espaço foi centro logístico da Defesa Civil e abrigou doações na enchente.

Manitowoc

Chegada ao Estado em 2012 com promessa de investir R$ 70 milhões – foi um dos primeiros investimentos privados anunciados pelo ex-governador Tarso Genro –, a Manitowoc suspendeu em 2015 a produção e demitiu funcionários da unidade de Passo Fundo. A empresa PAR Soluções Agrícolas, do empresário Antônio Roso, comprou o controle acionário da empresa e chegou a apresentar um plano de negócios. O terreno, porém, foi devolvido ao poder público.

