Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Passo Fundo
Notícia

Fábrica deixada por norte-americana Manitowoc no RS espera lei para ir à licitação

A área de 45 hectares na RS-324 foi alvo de imbróglio jurídico por quase 10 anos

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS