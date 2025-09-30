"Estocar" sol e vento fica viável com queda no preço de baterias e dribla corte na geração

País está precisando cortar a geração de energia renovável para evitar sobrecarga do sistema. Divulgação EGP Energy

Por falta de infraestrutura e planejamento, o país está precisando cortar a geração de energia renovável para evitar sobrecarga do sistema em horários de pico, o chamado "curtailment", feito pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). O contraditório é que, ainda assim, o consumidor está pagando bandeiras tarifárias e, eventualmente, precisa-se até acionar as poluidoras térmicas a carvão.

Bárbara Rubim, vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar). Barbara rubim / Arquivo Pessoal

Esta é uma das polêmicas do momento na transição energética do país, que foi tema da entrevista do podcast Nossa Economia, de GZH, com a vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar), Bárbara Rubim. Uma das alternativas que deveria ser incentivada é a armazenagem de energia. Isso, aliás, tem gerado até brincadeiras ao relembrar o quanto a ex-presidente Dilma Rousseff foi criticada em 2015 ao falar que era preciso "estocar vento", o que agora tem se chamado de "profecia". Afinal, hoje, já é possível "estocar" vento e sol.

— A tecnologia e armazenamento barateou muito ao longo dos últimos anos, com queda superior a 80% no custo em uma década. Está cada vez mais acessível ao consumidor, que pode hoje optar por um sistema híbrido, que tem painel solar e armazenamento. Para se ter uma ideia, ele tem o retorno do seu investimento no mesmo tempo que teria colocando só energia solar em 2022 — diz Bárbara.

Segundo a vice-presidente da Absolar, seria um "payback" (retorno do dinheiro pago pelo sistema) em cerca de cinco anos em áreas com tarifa mais baixa no Brasil. Em outros países, sobe para de oito a 10 anos. Em entrevista recente à coluna, a coordenadora estadual da Absolar, Mara Schwengber, disse que já há baterias residenciais à venda por R$ 10 mil.

Coluna Giane Guerra