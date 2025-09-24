"Estamos tratando desigualmente os desiguais", diz diretor da Finep sobre restrição de crédito a Sul e Sudeste

Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep. Finep / Divulgação

Há uma tendência, mas ainda sem confirmação, de que Sul e Sudeste voltarão a ter acesso em 2026 a linhas de crédito para inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por enquanto, seguem restritas a Norte, Nodeste e Centro-Oeste. Só uma entre as instituições financeiras que operam tem R$ 800 milhões em projetos parados. Confira entrevista do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, com Márcio Stefanni, diretor Financeiro, de Crédito e Captação da Finep.

Por que linhas do InovaCred não foram disponibilizadas para a Região Sul?

A Finep tem que olhar as 27 unidades da federação das cinco regiões do Brasil. Tem um histórico grande de apoio — merecedor — do sistema de inovação do Sul. Para ter ideia, em 2022, ano que encerra o governo passado, o InovaCred tinha em sua carteira de 10 anos R$ 700 milhões financiados. Hoje, atingiu mais de R$ 6 bilhões. E para onde foram os recursos a mais? 93% para as regiões Sul e Sudeste, que são mais dinâmicas. Então, é um dos princípios da República, se lermos a Constituição Federal e o Plano Plurianual de planejamento do governo federal, o enfrentamento às desigualdades regionais. Para diminuir as diferenças, estamos tratando "desigualmente os desiguais", que é a igualdade verdadeira.

Por que abriu nova linha para Norte, Nordeste e Centro-Oeste?

Porque a mesma lei que nos permitiu acesso ao superávit financeiro na conta do fundo, em torno de R$ 22 bilhões, permitiu que o FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) financie cooperativas. O que temos na carteira financiávamos com recurso próprio. Então, fizemos uma troca de fonte. Se eu tinha compromissos com cooperativas, eu financiaria com recursos próprios. A partir do momento em que é possível financiar com recursos do FNDCT, eu troco a fonte e boto os próprios para financiar o InovaCred para Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Por que não há mais recurso para o InovaCred?

Porque o conselho diretor do fundo — formado por empresas, academia e governo — colocou um teto de 25%, que foi atingido. E por que parou em janeiro? Porque a lei orçamentária demorou a ser aprovada. Quando foi, houve frustração da receita que esperávamos captar. Incidiu a DRU (Desvinculação de Receitas da União) recolhida em prol da União. Então, eu não tinha mais R$ 10 bilhões. Tinha R$ 7,5 bilhões, cujos 25% foi o que colocamos na rua. Simples assim.

Tem previsão de retomada para o Sul?

Há a possibilidade de acessar o superávit em até dois meses, provavelmente no fim de novembro. E teremos no ano que vem uma nova LOA (Lei Orçamentária Anual), que terá novos recursos. Sempre lembrando que o Rio Grande do Sul é o Estado com maior participação em saldo devedor, com em torno de 25% do emprestado do InovaCred, e existem outras 26 unidades da federação. O Banrisul, com atuação prioritária no Estado, aumentou em 100 vezes o financiamento com o InovaCred na nossa gestão. O Badesul, agência controlada pelo governo estadual, teve a exposição muito aumentada. E o BRDE, que é um banco tripartite com Paraná e Santa Catarina, é o maior saldo devedor, o maior cliente da Finep. Se desconsiderarmos os repasses que ele faz, atingiu o limite e estaria impedido de operar. É da responsabilidade de banco atuar com limites de risco. Quando você tem um cliente tão relevante, tanto BRDE quanto Finep precisam ter esses cuidados. Estamos discutindo para o Sul continue, mas também por Sicoob, Sicredi e bancos privados no InovaCred e em outros créditos também.

