Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Esgotados de vez ingressos para a loja da Shein em Porto Alegre

A gigante chinesa calcula que vá receber cerca de 3 mil visitantes por dia. A alternativa é comprar pela internet com o cupom de desconto

