Esgotados de vez ingressos para a loja da Shein em Porto Alegre

Loja da Shein ficará no Bourbon Shopping Wallig, na zona norte de Porto Alegre. Shein / Divulgação

Esgotaram-se de vez todos os três lotes de ingressos para visitar a loja temporária da Shein em Porto Alegre, que funcionará de 17 a 21 de setembro no Bourbon Shopping Wallig. A empresa não informa o número de entradas disponibilizadas para visitação, mas estima receber cerca de 3 mil visitantes por dia. O acesso é gratuito, mas permitido somente com agendamento prévio e no horário marcado.

Em Porto Alegre, tíquetes foram disponibilizados na plataforma Sympla nos dias 12, 13 e 15 de setembro. O primeiro lote acabou em apenas 10 minutos; o segundo, em 20 minutos; e o terceiro, em uma hora. Não haverá outros nem prorrogação da loja aberta. Os ingressos são intransferíveis. A alternativa é comprar pela internet como cupom de desconto SHEINPOA.

Em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, Felipe Feistler, country manager (presidente) da Shein no Brasil afirmou que serão vendidas 12 mil peças de roupas, com foco no estilo dos consumidores gaúchos. Os itens serão de vestuário feminino, masculino, infantil e para animais de estimação (pets). Os preços vão de R$ 12,95 a R$ 344,99. A loja terá desconto de 10%, que subirá a 20% nas compras acima de R$ 399.

Relembre a entrevista com o Felipe Feistler, country manager da Shein no Brasil, ao podcast Nossa Economia, de GZH:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: o absurdo das ferrovias no RS, loja da Shein em POA e multinacional fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)