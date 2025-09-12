Esgotado 1º lote de ingressos para a loja temporária da Shein em Porto Alegre

Esgotaram-se em 10 minutos os ingressos do primeiro lote para visitar a loja temporária da Shein em Porto Alegre, que funcionará de 17 a 21 de setembro no Bourbon Shopping Wallig. A reserva foi liberada ao meio-dia na plataforma Sympla. O acesso à unidade será gratuito, mas permitido somente com agendamento prévio e no horário marcado.
Os tíquetes são intransferíveis e devem ser reservados exclusivamente pelo canal virtual. A entrada na loja será por ordem de chegada e não há tempo limite de permanência. Mais ingressos serão liberados nos dias 13 e 15 de setembro, também a partir do meio-dia e pelo mesmo site.
Serão vendidas 12 mil peças, com foco no estilo dos consumidores gaúchos e com novidades da moda. Os itens serão de vestuário feminino, masculino, infantil e para animais de estimação (pets). Os preços vão de R$ 12,95 a R$ 344,99. A loja terá desconto de 10%, que subirá a 20% nas compras acima de R$ 399.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)