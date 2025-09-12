Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Gigante chinesa
Notícia

Esgotado 1º lote de ingressos para a loja temporária da Shein em Porto Alegre

Os tíquetes gratuitos duraram apenas 10 minutos na plataforma; saiba quando serão as novas liberações

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS