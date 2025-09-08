Escritório gaúcho comanda venda de operação de empresa de Cuiabá por R$ 141 milhões

Do escritório gaúcho BSPZ.law, Pablo Berger e Fabiano Zouvi fizeram a assessoria jurídica da venda da Rota Oeste John Deere e Wirtgen para as empresas Iguaçu Máquinas, Agrobaggio e Nissei Máquinas. A operação movimentou R$ 141 milhões, além de ativos imobiliários. Segundo Berger, as compradoras passam a ser distribuidores John Deere de "linha amarela" (veículos e outros maquinários para construção) para os estados do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, da Rondônia, de Goiás e para Brasília.

- É um mercado gigantesco no Centro-Oeste. Bastante complexa, a operação envolveu fundo de comércio (que engloba de instalações a ponto comercial e marcas), estoques e funcionários. Algumas lojas foram alugadas pelos vendedores também - diz.

Com sede em Cuiabá (MT), o Grupo Rota Oeste iniciou em 1950. A empresa segue agora operação de veículos com a marca Scania.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)