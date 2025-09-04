Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Crise rural
Notícia

Endividamento dificulta que Expointer repita venda de 2024, diz secretário da Agricultura

Edivilson Brum também garantiu que governo lançará o Fiagro RS, mas não crava uma data

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS