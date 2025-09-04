Endividamento dificulta que Expointer repita venda de 2024, diz secretário da Agricultura

Secretário da Agricultura do RS, Edivilson Brum falou direto da Expointer em entrevista ao Gaúcha Atualidade Leonardo Silveira / Divulgação

O endividamento do produtor rural faz o secretário estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Edivilson Brum, acreditar que, dificilmente, a Expointer de 2025 repetirá os números de 2024, quando fechou em R$ 8,1 bilhões em negócios prospectados para tomada de crédito.

— Produtor está descapitalizado e endividado.

Também considera difícil que ande o projeto de securitização em tramitação no Congresso. Sua maior aposta, pelo que sinalizou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, é na negociação com o governo federal. Diz que, o papel do Estado, e ajudar na articulação para melhorar a proposta.

Veja em que pé está esta negociação: Dívida rural: contraproposta do governo federal eleva prazo e cogita subir valor, mas mantém juro

Sobre o fundo de crédito Fiagro RS, disse que vai sair, mas ainda não há como cravar uma data. É visto pelo setor como dinheiro "novo e barato".

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: como a coluna recuperou R$ 7 mil gastos em compras

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.