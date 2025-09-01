Empresário de Bagé assume associação do setor que ganhou 2 mil lojas no RS: "Concorrência se acirra"

Lindonor Peruzzo Júnior começou sua participação na entidade supermercadista na Agas Jovem. Grupo Peruzzo / Divulgação

Empresário de Bagé, Lindonor Peruzzo Junior assumirá, aos 46 anos, a presidência da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Ficará no lugar de Antônio Cesa Longo, que comandou a entidade por 24 anos. O acordo se deu após um empate inusitado na eleição do ano passado. Ficou decidido que Longo sairia da presidência após a Expoagas, mas continuará no conselho. Já Peruzzo chega com todo o gás de quem começou ainda na Agas Jovem, grupo da entidade com sucessores das redes. Confira trecho da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, e ouça a íntegra abaixo.

A eleição foi tensa. Acertaram os ponteiros para manter o setor coeso?

Acertamos os ponteiros. Conseguimos fazer alguns ajustes, inclusive de estatuto, que foram aprovados na Expoagas. Estamos levando para o conselho vários membros que faziam parte da diretoria anterior. Nós temos um grande desafio, que é realmente unificar toda a nossa entidade, e vamos conseguir isso somente com muito trabalho e foco no resultado, trazendo benefício para o supermercadista em geral, pequeno, médio e grande. Ou seja, englobando todos.

O setor cresce aceleradamente, dos pequenos de bairro que estão abrindo lojas até a entrada das grandes redes de Santa Catarina. Vai ter consumidor para tanto supermercado e atacarejo?

Esse é um grande desafio. Eram 4,9 mil lojas em 2019, enquanto 2024 fechou com 6,9 mil no Rio Grande do Sul. É um aumento expressivo da oferta para o consumidor. A concorrência se acirra, aperta para todo mundo e reduz margem. Em municípios com pequena população e grande quantidade de supermercados, cada um vai ter que ser melhor. Acredito muito no serviço para o supermercado e no preço baixo para o atacarejo. Temos que estar atualizados. Se não crescer, para.

