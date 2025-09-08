Empresa que criou a Ray-Ban em 1937 fecha fábrica em Porto Alegre

Instalações da Bausch + Lomb em Porto Alegre serão fechadas e, os funcionários, demitidos. Diogo Duarte / Agência RBS

Uma das principais fabricantes de lentes de contato do mundo, a Bausch + Lomb fechará sua fábrica e as instalações de distribuição no bairro Sarandi, em Porto Alegre. A empresa foi fundada há 172 anos em Nova York (EUA), mas pertence hoje ao grupo farmacêutico canadense Valeant.

O encerramento será por etapas, com redução gradual nas atividades, para garantir o fornecimento dos produtos. O encerramento em definitivo será no primeiro semestre de 2027, após a transferência da produção para outras unidades da empresa. O principal cliente é a China, que vem diminuindo os pedidos.

Os 108 funcionários serão demitidos, com acordo para pagamento de bônus e cursos de recolocação no mercado de trabalho.

Curiosidade: em 1937, a Bausch & Lomb criou a Ray-Ban com a missão de fornecer óculos de sol práticos e elegantes para aviadores da Força Aérea dos Estados Unidos. Depois, a vendeu à italiana Luxottica. Em 1954, a empresa recebeu um Oscar pela sua lente Cinemascope, que contribuiu para a expansão da indústria cinematográfica em todo o mundo. E, em 1965, lançou as lentes das câmeras que obtiveram as primeiras imagens da superfície lunar.

