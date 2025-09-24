Empresa de Porto Alegre que constrói subestações e eletrifica trem dobrará de tamanho até 2030

Subestação entregue pela Tecnova à Copel no oeste do Paraná. Tecnova / Reprodução

Empresa de Porto Alegre que constrói infraestrutura para o setor elétrico, a Tecnova pretende dobrar de tamanho até 2030. Até agora, a empresa, criada em 1983, já entregou 60 subestações de alta tensão em mais de 16 Estados. De 2018 para cá, multiplicou por 10 o faturamento (que está em R$ 400 milhões/ano) e o número de funcionários (atualmente, 210).

A ideia é fechar o ano com R$ 1 bilhão em contratos sob gestão, um terço para a CPFL, mas a vice-presidente e diretora comercial Nathalia Hofmeister destacou ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, os dois contratos emergenciais fechados após a enchente com a Trensurb até 2027.

— Estamos fazendo toda a modernização e eletrificação do trem, além de refazer todas as limitações de energia acima da cota de inundação. O sistema é inovador. Todos os equipamentos são importados da República Tcheca — acrescenta.

A empresa também está desenvolvendo três parques eólicos no Rio Grande do Sul. Um deles, mais avançado, já pedirá licença ambiental de instalação, que autoriza início de obra.

A sede da Tecnova foi ampliada em Porto Alegre com R$ 3 milhões (ainda não há imagens). Parte da engenharia fica em Curitiba (PR) e há um escritório em São Paulo, com planos de abrir outros.

O desafio, sem surpresas, é a mão de obra. Nathalia citou até o fechamento, por falta de procura, da faculdade de engenharia elétrica da PUCRS como novo obstáculo para formação de profissionais.

