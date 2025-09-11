Empresa de Porto Alegre construirá no litoral de SC seu 1º prédio fora do RS

Com sede em Porto Alegre e 15 anos de mercado, a Versalii Incorporadora entra no mercado de Santa Catarina com a construção de um prédio residencial em Itapema, no Litoral. É o seu primeiro projeto fora do Rio Grande do Sul. O investimento será de R$ 25 milhões, com previsão de vendas de R$ 47 milhões. Ou seja, uma margem ousada. O Rue DʼUniversitéé terá 22 andares, com 90 apartamentos de 40 a 60 metros quadrados.

— Nosso foco é o público investidor e Itapema tem uma demanda grande para locação. Então, nosso cliente compra para alugar — explica o CEO Douglas Silveira.

O lançamento é agora, mas a obra começará em 2027 com entrega prevista para 2030.

— Diferentemente do Rio Grande do Sul, o mercado catarinense tem a característica de se construir com capital próprio. No caso, acima de 60% — acrescenta o executivo.

O prédio ficará ao lado do Koch, o maior supermercado da cidade, e da Havan. Em breve, a Versalii anunciará um projeto para a cidade catarinense de Porto Belo.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)