Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em meio a tarifaço, indústria de pneus quer dobrar exportação: "Embarcamos para Finlândia e temos cotação do Japão"

Empresa tem fábrica em Bento Gonçalves, emprega 900 pessoas e fatura R$ 400 milhões

