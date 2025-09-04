Em meio a tarifaço, indústria de pneus quer dobrar exportação: "Embarcamos para Finlândia e temos cotação do Japão"

Com sede em Bento Gonçalves, a fabricante de pneus Rinaldi está diversificando seus mercados de exportação. Rinaldi / Divulgação

Com a mexida que o tarifaço dos Estados Unidos está fazendo no comércio global, Oriente Médio e Ásia entram no foco da Rinaldi, fabricante de pneus de Bento Gonçalves com 56 anos de mercado. A empresa exporta para 30 países e tem um plano de ação para chegar a 50 até 2028, dobrando a exportação.

— Queremos fincar bandeira no máximo possível de países, é o que dá volume — diz o diretor André Fiorese, gerente de Exportação que está morando na Flórida temporariamente.

André Fiorese, gerente de Exportação da Rinaldi. Rinaldi / Divulgação

O executivo, aliás, comenta quantas vezes já viu situações ainda mais complicadas serem enfrentadas com a Argentina, parceiro comercial próximo e importante do Rio Grande do Sul, mas que enfrenta intensas e periódicas crises econômicas. Traz certo alívio para quem, como a Rinaldi, já teve embarques suspensos e está com o mercado norte-americano travado.

— Isso vai passar, o mercado vai se acomodar e temos que estar prontos — comentou, lembrando que trabalha com comércio exterior há duas décadas.

Depois, na conversa, voltou a defender a pulverização de mercado para garantir crescimento. A Rinaldi entrou, por exemplo, em países como Polônia, Letônia, República Tcheca e Chipre. Trabalha para entrar na China, que é o maior concorrente.

— Estamos até com uma cotação para o Japão, que é berço mundial do pneu. Acabamos de embarcar US$ 200 mil em quatro contêineres para a Finlândia!

A aposta é em um produto diferenciado, fabricado 100% na serra gaúcha, para motocross e scooters, por exemplo. A ideia, aliás, era abrir um depósito nos Estados Unidos para vender direto o produto, mas o investimento foi suspenso até que se "defina a regra do jogo". A Rinaldi tem 900 funcionários e faturou R$ 400 milhões em 2024, com pneus e câmaras de ar para motocicletas, pneus agrícolas e industriais, produzidos na unidade de 41 mil metros quadrados.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: supermercados de SC espalhados pelo RS, jovem de Bagé assume comando da Agas e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)