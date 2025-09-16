Em crise, cooperativa mais antiga do país atrasa pagamentos e contrata novo CEO

Fábrica de rações da cooperativa Cotribá, em Ibirubá. Cotribá / Divulgação

Cooperativa mais antiga do país, a Cotribá (Cooperativa Agrícola Mista General Osório), com sede em Ibirubá, está com uma situação financeira que preocupa associados, credores e o segmento como um todo. A coluna vem há algumas semanas recebendo relatos de apreensão. A cooperativa ainda não deu entrevista, mas divulgou comunicado sobre a contratação como CEO de Luis Felipe Maldaner, que já foi executivo do Banco do Brasil e do Badesul.

O documento aponta haver um "Comitê de Reestruturação" atuando na cooperativa, mas no restante do texto, fala sobre "reestruturação, gestão, inovação e sustentabilidade".

Uma fonte da coluna no agronegócio disse que a contabilidade já não estava bem no ano passado, quando esta propriedade, por exemplo, optou por não fornecer soja à Cotribá com receio de não receber. Presidente da Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag), Carlos Joel da Silva confirmou que há atraso no pagamento de fornecedores e que também ocorreu, por alguns dias, no de funcionários. Ele citou o impacto de incêndios recentes em silos e a venda de ativos (um deles noticiado aqui pela coluna).

— Esperamos que melhore a partir da reestruturação. Como há estoque, a situação não é tão grave como foi a da Piá e da Languiru. É uma cooperativa grande, que não pode quebrar. Pelo que vemos, foi problema de gestão — diz Joel.

Estima-se R$ 100 milhões em dívidas com vencimento em 30 dias. A troca de gestão busca, certamente, dar credibilidade para renegociar estes débitos.

A Cotribá informa ter 1,4 mil funcionários, 9,5 mil associados e 31 mil clientes. Ou seja, há risco sistêmico. Tem 29 unidades de armazenagem de grãos, uma indústria de ração, 25 lojas agropecuárias, cinco postos de combustíveis, quatro supermercados, um centro comercial, entre outras operações.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: o absurdo das ferrovias no RS, loja da Shein em POA e multinacional fechada

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)