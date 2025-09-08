Em busca de verba para 54 obras em 28 cidades atingidas por enchente no Vale do Taquari

Vale do Taquari sofreu danos de infraestrutura com as inundações dos últimos anos. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Dois anos após ter sofrido com uma enchente em 2023 e antes ainda da tragédia de 2024, o Vale do Taquari segue batalhando pela sua reconstrução. Na próxima sexta-feira (12), a Câmara de Indústria e Comércio do Vale do Taquari (CIC Vale do Taquari) apresentará ao Instituto Ling uma nova leva de projetos em busca de recursos financeiros do programa Reconstrói, que a instituição criou junto da Federasul.

— Estamos na torcida para obter o "ok" para as 54 obras, com valores individuais de até R$ 1 milhão. Vão amenizar os problemas de danos na infraestrutura de 28 municípios do Vale do Taquari — diz o presidente da CIC, Ângelo Fontana.

O custo total é de R$ 43 milhões, para 23 drenagens, 18 pontes e 13 contenções. Os municípios fariam um aporte de R$ 12,9 milhões e o restante viria da iniciativa privada.

Presidente da CIC Vale do Taquari, Ângelo Fontana. Reprodução / CIC Vale do Taquari / Facebook

A primeira etapa conquistada com o Reconstrói também foi noticiada pela coluna. A partir dela, estão sendo reconstruídas 10 pontes destruídas nas enchentes. As estruturas, agora metálicas, conectam áreas do interior das cidades de Arroio Do Meio, ⁠Travesseiro, ⁠Pouso Novo, ⁠Coqueiro Baixo, ⁠Relvado, ⁠Putinga, ⁠Ilópolis, ⁠Anta Gorda, Doutor Ricardo e Encantado.

