Economia gaúcha trava com a perda de fôlego do varejo

No varejo, veículos, equipamentos de informática e móveis tiveram os recuos mais intensos.

Demorou mais, mas saiu o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCRRS) de junho, com fechamento do semestre. O indicador calculado pelo Banco Central é considerado uma prévia do PIB e apontou uma retração de 0,3% no segundo sobre o primeiro trimestre. Já a média nacional teve avanço de 0,3%.

O mês de junho foi de economia estagnada no Estado. O acumulado do semestre fica com avanço de 0,6%. Em 12 meses, sobe a 2,6%.

Olhando para o semestre, o economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank observa que foi o segundo desempenho mais fraco do país, atrás apenas de Pernambuco. Foi puxado para baixo pela quebra da safra de verão, pelo esgotamento dos auxílios de governo após a enchente e pela redução de produção na General Motors (GM) e na Refinaria Alberto Pasqualini (Refap). A coluna acrescenta ainda a alta inadimplência e o juro elevado, além do receio gerado pelo tarifaço dos Estados Unidos.

— Os números preocupam porque seguimos abaixo da média nacional em métricas curtas e longas. Além dos desafios de demografia e logística, crises climáticas agravam o quadro — comenta Frank.

Por setores pesquisados pelo IBGE

Indústria

A produção industrial caiu 0,1% em junho. Aliás, em 2025, o setor só teve crescimento em maio. Ainda assim, os acumulados seguem positivos: 2,9% no ano e de 2,6% nos últimos 12 meses. Destaque de queda em derivados de petróleo e veículos; e de alta em alimentos e máquinas.

Varejo

Na toada da desaceleração, o varejo, que tanto segurou a economia em 2024, vendeu 0,5% menos em junho sobre maio. Foi mais uma queda. O ganho acumulado no ano, no entanto, é de 4,2%. De 12 meses, fica em 6,2%. Equipamentos de informática, móveis e veículos tiveram os recuos mais intensos, enquanto vestuário e artigos de farmácia avançaram.

Serviços

Já serviços recuaram 0,7% em junho, com nova retração. Só houve avanço em abril. O acumulado no ano encolheu 8,5%, enquanto o de 12 meses reduziu 9,3%. Mais de 20% abaixo do patamar pré-enchente, o setor de turismo merece atenção.

Coluna Giane Guerra