À espera
Análise

E nada das regras para negociar dívida rural pela medida anunciada por Lula na finaleira da Expointer

Sem a regulamentação e mais uma circula do BNDES, os bancos não podem revisar os contratos com produtores

