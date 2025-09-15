E nada das regras para negociar dívida rural pela medida anunciada por Lula na finaleira da Expointer

Ainda nem sinal da regulamentação essencial para valer de algo a medida provisória de renegociação da dívida rural anunciada pelo presidente Lula e detalhada por ministros no último dia da Expointer. Estas regras precisam ser definidas pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). O presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul (Fetag), Carlos Joel da Silva, disse que as últimas sinalizações eram de que sairia na sexta-feira (11) passada, mas não se confirmou. Depois, disseram que seria nesta segunda-feira (15).
— Parece que foi criada às pressas para anunciar na Expointer, mas o produtor não pode esperar. A janela de plantio está começando, precisa preparar a terra, comprar óleo diesel... — diz Joel.
Também no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz, lembrou que também é necessária uma circular do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Ou seja, tem mais um documento ainda até que a promessa saia do papel, embora a medida provisória tenha sido publicada ainda naquele final de semana.
A promessa é liberar R$ 12 bilhões do Tesouro Nacional, com juro de 6% a 10% e nove anos para pagar. Outros R$ 20 bilhões seriam liberados pelos bancos, mas com juro livre e a depender do que estas regras trarão de incentivo para as instituições financeiras.
