É falso que volta do horário de verão está decidida

A decisão sobre a volta ou não do horário de verão ainda não foi retomada. Questionado pela coluna após informação falsa circular em sites da internet, o Ministério de Minas e Energia diz ainda estar avaliando a possibilidade a partir das previsões para os picos de demanda de energia no verão.

“A análise de 2025 busca avaliar os resultados dos estudos prospectivos ligados ao atendimento do pico de demanda de energia, para suprir a carga de forma coordenada, considerando o comportamento da geração não despachável das usinas solares e fotovoltaicas.”, diz.

Informa que as condições dos reservatórios das hidrelétricas são favoráveis, melhores do que no ano passado:

“Estudos até fevereiro de 2026 confirmam o pleno atendimento de energia.”

A decisão está prevista ainda para setembro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que controla geração e transmissão de energia, chegou a recomendar a volta do horário de verão, que não é adotado há seis anos. A definição, porém, é do governo federal e tem sido política, pressionada pela rejeição da população à mudança.

