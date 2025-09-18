Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Polêmica
Notícia

É falso que volta do horário de verão está decidida

Há a recomendação, mas o governo federal tem sido resistente a retomá-lo 

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS