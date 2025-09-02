Duas jovens urbanas que estudam e trabalham com agro para um futuro no campo

No Gaúcha Atualidade na Expointer, a coluna conversou com duas jovens que, podemos dizer, representam um bom futuro para o agronegócio gaúcho. É a presença feminina, desde cedo e com a vontade de fazer o caminho inverso de gerações que vieram para a cidade. Fernanda Fernandes e Giovana Souza, ambas de 18 anos e moradoras de São Leopoldo, atuam como estagiárias no estande de uma revenda de máquinas agrícolas, a sul-coreana LS Tractor, onde recebem produtores interessados em adquirir máquinas agrícolas. Estudantes de técnico em Floresta e Agropecuária, elas destacaram o desejo de seguir carreira no campo, cursando agronomia e veterinária. Assista à entrevista completa acima.