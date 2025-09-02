Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Na Expointer
Duas jovens urbanas que estudam e trabalham com agro para um futuro no campo

Uma faz técnico em floresta e a outra em agropecuária. Ambas trabalham em uma revenda de máquinas agrícolas, planejando cursar agronomia e veterinária 

