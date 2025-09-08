Drama das ferrovias, dragagem de hidrovia, "arrumação" do campo e mais, no Acerto de Contas

Na pauta do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha:
Apresentação: Giane Guerra
- O desabafo do presidente de uma das maiores cooperativas do país sobre falta de ferrovias. Entrevista com Neivor Canton, presidente da Aurora Coop
- Fábrica gasta R$ 7 milhões de frete após bloqueio de ferrovia. Entrevista com Erasmo Battistella, CEO da Be8
- Leite é contra a renovação da concessão da malha ferroviária à Rumo. Entrevista com o governador Eduardo Leite
- Novo edital para dragagem de canal com bloqueio para navios. Entrevista com Juvir Costella, secretário de Logística e Transportes do Estado
- Sem esperar grandes números da Expointer, Banrisul diz que é hora de "arrumar" o campo. Entrevista com Fernando Lemos, presidente do Banrisul
- Farmácias da Panvel em São Paulo vendem o dobro. Entrevista com Antônio Napp, diretor-executivo Financeiro e de Relação com Investidores da Panvel
- Fim de contrato coloca em risco 300 empregos de subsidiária da Oi no RS. Com Isadora Terra
Produção: Isadora Terra e Diogo Duarte
Edição de áudio: Paulo Fraga e Christian Rafael
Patrocínio: Shopping Total e Sindilojas Porto Alegre
No Spotify:
É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
Leia aqui outras notícias da coluna