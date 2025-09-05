Dos arquétipos femininos à rede de apoio, o que leva mulheres ao comando no agro

Uma plateia lotada absorveu informação e emoção no Campo em Debate “Mulheres no Comando do Agronegócio”, painel realizado ontem na Casa RBS na Expointer, em parceria com a Fiat. Tratou-se dos arquétipos femininos que diferenciam a tomada de decisões por uma mulher aos desafios para que nossa voz ganhe força em ambientes de discussões amplas, como as de política e setores empresariais. Confira abaixo algumas frases das painelistas e, no final da coluna, assista ao painel na íntegra.
Destaques:
O negócio perde quando uma mulher não fala, quando ela não é ouvida. Por isso que precisamos da liderança feminina.
Me indigna nunca termos uma presidente do Banco Central ou no Itamaraty. Quando vou a Washington no BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) para falar de crédito, não tem uma mulher na cadeira do Brasil. É um passo que temos que dar.
Seja na política, no campo, na iniciativa privada, mulheres seguem minoria nos espaços de decisão. Dos 497 municípios gaúchos, temos 39 com mulheres no comando. Ajudamos muito, mas decidimos pouco.
Podemos, com certeza, estar onde quisermos, se formos preparadas, capacitadas, focadas e, principalmente, tivermos rede de apoio.
Quando se vê que 19% das propriedades rurais são gerenciadas por mulheres, que muitas vezes passam por uma sucessão movida pela dor, torna-se obrigação estender a mão.
A mulher faz a diferença na liderança e tem o papel de difundir os conhecimentos, apoiando outras do seu Estado.