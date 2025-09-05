Dos arquétipos femininos à rede de apoio, o que leva mulheres ao comando no agro

Uma plateia lotada absorveu informação e emoção no Campo em Debate “Mulheres no Comando do Agronegócio”, painel realizado ontem na Casa RBS na Expointer, em parceria com a Fiat. Tratou-se dos arquétipos femininos que diferenciam a tomada de decisões por uma mulher aos desafios para que nossa voz ganhe força em ambientes de discussões amplas, como as de política e setores empresariais. Confira abaixo algumas frases das painelistas e, no final da coluna, assista ao painel na íntegra.