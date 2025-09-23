Dominado por SC, ranking de imóveis de luxo no Sul tem só uma cidade do RS

Apenas Porto Alegre, que afinal é a Capital, manteve-se como representante do Rio Grande do Sul no ranking das 10 cidades da Região Sul que mais lançaram imóveis de luxo e super luxo no primeiro semestre de 2025. Torres, que aparecia em 2024, ficou de fora do levantamento da Brain Inteligência Estratégica.
O Paraná aparece também com sua capital, Curitiba. De resto, a lista é dominada por Santa Catarina, com oito posições. De economia pujante e com porto importante, Itajaí (SC) saltou de sétimo para primeiro lugar.
O segmento de luxo pega imóveis de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões. Já o de super luxo contempla todos acima deste preço. É um segmento que sente menos o impacto do juro alto, porque não demanda tanto financiamento.
O ranking do luxo
- Itajaí (SC): 653 unidades
- Itapema (SC): 571
- Balneário Camboriú (SC): 528
- Porto Belo (SC): 476
- Florianópolis (SC): 447
- Porto Alegre (RS): 274
- Curitiba (PR): 186
- Joinville (SC): 152
- Barra Velha (SC): 151
- Penha (SC): 94
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)