Dominado por SC, ranking de imóveis de luxo no Sul tem só uma cidade do RS

O condomínio Castro 700 é uma das apostas da Cyrela no mercado de luxo compacto em Porto Alegre. Cyrela / Divulgação

Apenas Porto Alegre, que afinal é a Capital, manteve-se como representante do Rio Grande do Sul no ranking das 10 cidades da Região Sul que mais lançaram imóveis de luxo e super luxo no primeiro semestre de 2025. Torres, que aparecia em 2024, ficou de fora do levantamento da Brain Inteligência Estratégica.

O Paraná aparece também com sua capital, Curitiba. De resto, a lista é dominada por Santa Catarina, com oito posições. De economia pujante e com porto importante, Itajaí (SC) saltou de sétimo para primeiro lugar.

O segmento de luxo pega imóveis de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões. Já o de super luxo contempla todos acima deste preço. É um segmento que sente menos o impacto do juro alto, porque não demanda tanto financiamento.

O ranking do luxo

Itajaí (SC): 653 unidades Itapema (SC): 571 Balneário Camboriú (SC): 528 Porto Belo (SC): 476 Florianópolis (SC): 447 Porto Alegre (RS): 274 Curitiba (PR): 186 Joinville (SC): 152 Barra Velha (SC): 151 Penha (SC): 94

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)