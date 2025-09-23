Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Tensão financeira
Notícia

"Dólar começou a sair do controle", diz embaixador do Brasil ao explicar nova crise na Argentina

Milei foi pedir ajuda a Trump para evitar inflação e ruptura do acordo com o FMI 

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS