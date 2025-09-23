Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Aceno bem-vindo
Notícia

Dólar cai e Ibovespa faz novo recorde com encontro de Trump com Lula

A sinalização foi dada pelo presidente dos EUA na Assembleia Geral da ONU

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS