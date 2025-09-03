Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pauta do campo
Notícia

Dívida rural: contraproposta do governo federal eleva prazo e cogita subir valor, mas mantém juro

A expectativa era de chegar a um acordo ainda durante a Expointer, após uma sequência de reuniões nos últimos dias

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS