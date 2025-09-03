Dívida rural: contraproposta do governo federal eleva prazo e cogita subir valor, mas mantém juro

Nova proposta seria para prazo de oito anos de pagamento com um de carência. Renan Mattos / Agencia RBS

Veio do governo federal uma "contraproposta à contraproposta" apresentada pelo setor rural para negociar o endividamento dos produtores. Ela foi apresentada em reunião nessa terça-feira (2) pelo secretário de Política Econômica da Fazenda, Guilherme Mello, e pelo vice-presidente do Banco do Brasil, Gilson Bittencourt. Diretor da Associação dos Produtores e Empresários Rurais (APER), Arlei Romeiro participou do encontro e disse à coluna que as mudanças ainda foram consideradas insuficientes.

A nova proposta seria para prazo de oito anos de pagamento com um de carência, com juro de 6% para pequenos, 8% para médios e 10% para os grandes agricultores e pecuaristas. O valor total a ser renegociado poderia chegar a R$ 12 bilhões.

Para lembrar, a primeira proposta do governo, ainda na semana passada, trazia esse juro, com prazo de sete anos e R$ 10 bilhões. O setor rural pediu taxas de 4%, 6% e 8%, além de pagamento em 10 anos com dois de carência e elevação do valor a R$ 25 bilhões ao longo de dois anos.

A expectativa era de chegar a um acordo ainda na Expointer. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, confirmou vinda à feira. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, porém, tem dito que não terá agenda.

Arlei Romeiro, Diretor da Associação dos Produtores e Empresários Rurais (APER). Elson Sempé Pedroso / CMPA

Romeiro defende, porém, o avanço do projeto de lei (PL) 5122 no Senado, que propõe uso do fundo social do pré-sal, embora isso tenha sido rechaçado pelo Ministério da Casa Civil. O valor seria de R$ 30 bilhões, com 13 anos para pagamento e três de carência e juro de 3,5%, 5,5% e 7,5%. A difícil tramitação do texto, no entanto, tem feito outras entidades do setor rural e instituições financeiras dizerem para os produtores não contarem com ele, já que estão adiando renegociações e ficando inadimplentes à espera da chamada securitização.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Aproveite também para assistir ao Seu Dinheiro Vale Mais, o programa de finanças pessoais de GZH. Episódio desta semana: como a coluna recuperou R$ 7 mil gastos em compras

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.