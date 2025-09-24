Dívidas do gaúcho batem recorde e superam R$ 7 mil; valor saltou 30% em um ano

Média das dívidas dos gaúchos subiu 30% em relação a agosto do ano passado. Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Em um recorde batido em agosto, os gaúchos estão devendo, em média, R$ 7.167 cada. Pela primeira vez, o valor monitorado pela Serasa Experian passa dos R$ 7 mil. Em agosto de 2024, eram R$ 5.491. Ou seja, um aumento de 30%, o que é seis vezes a inflação do período.

Isso elevou para R$ 26,38 bilhões a soma total das contas vencidas atualmente. Valores maiores deixam mais difícil o pagamento das dívidas, ainda mais que o juro segue elevado e espera-se uma redução inicial pelo Banco Central somente a partir do começo de 2026.

A taxa de inadimplência subiu para 41,49% da população adulta, perto do recorde. São estimadas 14,6 mil dívidas de 3,681 milhões de inadimplentes.

Porto Alegre

Na Capital, agosto teve 558 mil inadimplentes. Com cada um devendo R$ 7.645 em média, o total de dívidas passou de R$ 4,273 bilhões, valores que também estão subindo.

Forma de cálculo

Bastante completo, o indicador da Serasa Experian considera títulos protestados, dívidas vencidas com bancos e não bancárias (lojas em geral, cartões de crédito, financeiras, prestadoras de serviços como fornecimento de energia elétrica, água, telefonia, etc...) e até cheque sem fundo. Ao não computar apenas a inadimplência do sistema financeiro, ele captura movimentos cíclicos, que, muitas vezes, se manifestam em bancos de 6 a 12 meses depois.

