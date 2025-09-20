Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Pesquisa
Notícia

Dispostos a pagar mais, 40% dos consumidores querem presentes alternativos para o Dia da Criança

Brinquedos educativos e itens com apelo ambiental são os mais citados pelos entrevistados do Sindilojas Porto Alegre

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS