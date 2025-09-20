Dispostos a pagar mais, 40% dos consumidores querem presentes alternativos para o Dia da Criança

Além do meio ambiente, o Consumidor Verde tem também consciência sobre como os brinquedos influenciam na educação dos pequenos. Em tempos de exagero de telas, a coluna enviou perguntas para o Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA) acrescentar na sua pesquisa convencional para o Dia da Criança.

O resultado foi interessante. Veja que, embora menos pessoas optem por comprar presentes com apelo ambiental ou educativo, já é um número significativo: praticamente quatro em cada 10 entrevistados (a coluna tem esperança de que este número aumente!).

E outro estímulo aos varejistas: são consumidores dispostos a gastar mais para uma compra de mais qualidade. Vejam que atividades na loja atraem este cliente consciente: a tão falada "experiência do ponto de venda". Que tal um teatrinho ou uma contação de histórias? Para fechar todas, ainda estimula os artistas locais.

Não entrou nesta pesquisa porque foi feita por entidade de lojistas, mas não se esqueça de outras opções de presentes, como passeios. Temos parques lindos em Porto Alegre, uma zona rural incrível no sul da Capital, restaurantes com sabores diferentes para provocar o paladar dos pequenos e até mesmo uma pausa na correria do dia para um filme infantil com pipoca em família. Há opções para todos os bolsos.

Todas as perguntas e respostas:

Você dará preferência a uma loja/marca que oferece presentes alternativos (com apelo ambiental, educativos, lúdicos, etc.) para comprar presente de Dia da Criança?

Sim: 37,8%

Não: 59,3%

Não sabe: 3%

Se sim, o que gostaria de encontrar?

Brinquedos educativos: 69,5%

Itens com apelo ambiental: 23,8%

Atividade lúdica com a criança na loja: 18,5%

Que explicasse quem faz os itens vendidos: 9,9%

Que se pudesse conhecer quem faz: 8,6%

Não sei: 3,3%

Está disposto a pagar:

Um pouco mais: 66,9%

Não compra se for mais caro: 27,8%

Muito mais: 5,3%

O que o levaria a uma loja de presentes alternativos para crianças?

Possibilidade de a criança brincar: 53%

Brindes: 29,8%

Recreacionistas: 17,2%

Atividades para os pais: 14,6%

Uma encenação de teatro: 11,9%

Variedades de jogos: 0,7%

Não sei: 4%

Para brincar e explorar

Criada em 2015, a Vira Lua (fotos abaixo) vende brinquedos educativos e tem um ambiente pensado para que as famílias possam brincar e explorar. Fica na Avenida Cristóvão Colombo, 1336, na zona central de Porto Alegre.

— Curadoria e atendimento são os nossos pilares. Temos muita variedade, e ajudo o cliente a escolher o brinquedo certo para cada criança — diz a proprietária Adriana Wassermann, engenheira de formação que se diz apaixonada pelo "brincar".

