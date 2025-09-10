Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Desinterditada, padaria do Moinhos de Vento reabre

Fiscalização havia encontrado fezes de ratos e baratas mortas no local

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS