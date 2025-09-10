Desinterditada, padaria do Moinhos de Vento reabre

Padaria do bairro Moinhos de Vento, a Barbarella Bakery voltou a funcionar após quase um mês interditada pela Vigilância Sanitária. Localizado na Rua Dinarte Ribeiro, o estabelecimento havia sido fechado em 12 de agosto, quando fiscais encontraram fezes de ratos, baratas mortas no local de produção e acúmulo de sujeira em equipamentos. Cerca de 600 quilos de alimentos foram inutilizados. A reabertura foi autorizada após limpeza, controle químico contra vetores de doenças, proteção da fiação elétrica e outras adequações exigidas pelos fiscais.

Em vídeo, a chef Ana Zita Klein afirmou ter trazido o levain (fermento natural utilizado em pães) da loja em Curitiba, no Paraná. O que era usado em Porto Alegre foi descartado pela Vigilância Sanitária. O órgão foi acionado após receber uma denúncia anônima em julho. A coluna tentou contato com a proprietária para mais detalhes, mas não obteve retorno até a publicação.





Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)