Desemprego cai em Porto Alegre, mas fica acima da média do RS

Na Capital, rendimento médio do trabalhador é de R$ 5,5 mil. rpcastilho / stock.adobe.com

A taxa de desemprego em Porto Alegre recuou a 6% no segundo trimestre de 2025. Fica abaixo dos 8,1% do primeiro trimestre do ano e dos 7,1% do mesmo período do ano passado. Apesar do recuo, a taxa fica bem acima da média do Rio Grande do Sul, que foi de 4,3%.

O rendimento médio do trabalhador da Capital é de R$ 5.587. Aumentou um pouco (+0,1%) na passagem trimestral, mas fica bem abaixo (-5,9%) do mesmo período de 2024. Ainda assim, é bem maior do que a média do RS, de R$ 3.794, diz o IBGE.

