Deflação da região metropolitana de Porto Alegre é a maior do país; veja preços que caíram

A região metropolitana de Porto Alegre teve a maior deflação registrada no país pelo IBGE em agosto: -0,40%. Com isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — indicador oficial do país para preços — acumula 4,29% em 12 meses.

Houve queda na conta de luz com o pagamento do Bônus de Itaipu, que é distribuído pontualmente com a receita da geração de energia na usina, isso também puxou para baixo o custo do condomínio. Houve ainda queda das passagens aéreas e dos combustíveis, como gasolina. Alimentos recuaram, puxados por batata, tomate, mamão e linguiça.

Veja o que mais subiu e caiu de preço no mês:

Alimentos (maiores altas)

Carne de porco: +5,17%

Banana-d'água: +4,97%

Alcatra: +3,22%

Cerveja: +1,73%

Frango em pedaços: +1,09%

Alimentos (maiores baixas)

Batata-inglesa: -16,13%

Tomate: -13,38%

Manga: -11,41%

Mamão: -11,11%

Laranja-baía: -8,48%

Outros (maiores altas)

Hospitalização e cirurgia: +3,64%

Sabonete: +3,57%

Brinquedo: +2,91%

Pacote turístico: +2,76%

Curso de idioma: +2,26%

Outros (maiores baixas)

Energia elétrica residencial: -6,68%

Televisor: -2,74%

Gasolina: -2,69%

Passagem aérea: -2,55%

Alimento para animais: -2,28%

