Deflação da região metropolitana de Porto Alegre é a maior do país; veja preços que caíram

A região metropolitana de Porto Alegre teve a maior deflação registrada no país pelo IBGE em agosto: -0,40%. Com isso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) — indicador oficial do país para preços — acumula 4,29% em 12 meses.
Houve queda na conta de luz com o pagamento do Bônus de Itaipu, que é distribuído pontualmente com a receita da geração de energia na usina, isso também puxou para baixo o custo do condomínio. Houve ainda queda das passagens aéreas e dos combustíveis, como gasolina. Alimentos recuaram, puxados por batata, tomate, mamão e linguiça.
Veja o que mais subiu e caiu de preço no mês:
Alimentos (maiores altas)
- Carne de porco: +5,17%
- Banana-d'água: +4,97%
- Alcatra: +3,22%
- Cerveja: +1,73%
- Frango em pedaços: +1,09%
Alimentos (maiores baixas)
- Batata-inglesa: -16,13%
- Tomate: -13,38%
- Manga: -11,41%
- Mamão: -11,11%
- Laranja-baía: -8,48%
Outros (maiores altas)
- Hospitalização e cirurgia: +3,64%
- Sabonete: +3,57%
- Brinquedo: +2,91%
- Pacote turístico: +2,76%
- Curso de idioma: +2,26%
Outros (maiores baixas)
- Energia elétrica residencial: -6,68%
- Televisor: -2,74%
- Gasolina: -2,69%
- Passagem aérea: -2,55%
- Alimento para animais: -2,28%
