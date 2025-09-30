De pão a etanol: o que é o triticale, criado de um cruzamento de cereais

No Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o chefe da Embrapa Trigo, Jorge Lemainski, falou sobre o potencial do triticale, cruzamento de trigo com centeio, como alternativa a outros grãos e cereais. Pode ser insumo na produção de alimentos a biocombustíveis, além de impulsionar os cultivos de inverno no Rio Grande do Sul. Confira no vídeo acima.

