Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Gaúcha Talks
Notícia

De biorrefinaria de US$ 1 bi a usina de biometano e autossuficiência em três anos, RS diversifica energia

E tem potencial grande para exportar, inclusive para os Estados Unidos, que isentou o insumo do tarifaço

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS