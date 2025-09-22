Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Resort para morar
Notícia

Condomínio de R$ 155 milhões em Capão da Canoa terá cinema e casas com placas solares

A construtora investirá R$ 7 milhões para instalar carregadores de carro elétrico em todas as unidades

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS