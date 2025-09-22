Condomínio de R$ 155 milhões em Capão da Canoa terá cinema e casas com placas solares

Um condomínio de R$ 155 milhões com 382 casas está sendo construído em Capão da Canoa, no Litoral Norte. O projeto Navagio Life Homes é da JC Marques Construtora, que estima 350 empregos na obra, que já começou. A previsão é finalizar a primeira fase em 2029 e a segunda em 2031.

As unidades serão entregues prontas, com de 96 a 155 metros quadrados e três ou quatro suítes. O preço partirá de R$ 780 mil. De curioso, a área comum terá praia artificial, saunas e grandes quadras esportivas. Também haverá um mercado interno e um cinema para 30 pessoas.

A inspiração da arquitetura é na Grécia e a intenção é passar a ideia de um resort. Segundo o sócio-diretor Renan Martinello, já foram vendidas 164 casas.

— Investimos R$ 7 milhões em carregadores para carros elétricos em todas as casas, que já entregaremos com placas solares — destacou.

O projeto tem ainda a parceria de NE Invest e Fusion Arquitetos.

