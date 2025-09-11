Comissão de deputados tratará das ferrovias sucateadas no RS

Tiago Cadó (PDT) lidera comissão especial para intensificar o debate sobre as ferrovias no RS. Fernando Gomes / ALRS / Divulgação

Por iniciativa do deputado estadual Tiago Cadó (PDT), será criada uma comissão especial na Assembleia Legislativa para intensificar o debate sobre a malha ferroviária do Rio Grande do Sul. A proposta apresentada na Comissão de Economia teve apoio de 37 parlamentares, atingindo os dois terços exigidos. A coluna vem tratando das ferrovias, que estão sucateadas há décadas, destruídas desde a enchente e sem investimento por parte da Rumo, cujo contrato de concessão termina em 2027.

Na argumentação, o deputado destacou que há 1,5 mil quilômetros de ferrovias inativas e abandonadas. As concessões da RFFSA (Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima) ocorreram em 1996.

— Queremos também debater a possibilidade de ter portos secos em Uruguaiana e São Borja, isso poderia colocar no radar de investidores da Ásia. O prazo é curto. Quanto mais esperarmos, mais haverá influência eleitoral. Haverá debate político, mas precisamos ser técnicos, trazendo poder público e iniciativa privada — acrescenta.

Além da sobrecarga de rodovias, o deputado lembra que há cidades onde pessoas construíram casas nas áreas da RFFSA, o que também é um desafio.

— O Estado poderá absorver a antiga rede e organizar um novo modal de concessão? Poderemos usar recursos do Funrigs (fundo criado com recursos da suspensão do pagamento da dívida com a União após a enchente) para investimento em parceria com a iniciativa privada? São questões a debater.

Leia o que a coluna tem publicado sobre ferrovias:

E assista ao comentário no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cinturão de investimentos em tecnologia, o preço da falta de ferrovias no RS e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)