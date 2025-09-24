Comerciantes do RS contratarão menos trabalhadores temporários

Pouco mais da metade (53,3%) dos comerciantes pretende contratar trabalhadores temporários para o final de ano, especialmente com foco nas vendas de Natal. Segundo a pesquisa da Fecomércio-RS, porém, estes estabelecimentos abrirão um pouco menos de vagas do que no ano passado. Não é calculado um número de postos de trabalho.

A maioria dos lojistas ainda não contratou, o que é absolutamente normal. Este movimento tradicionalmente se concentra entre outubro e novembro. Também sem surpresas, funções de vendas serão as mais procuradas.

As exigências mais citadas foram escolaridade, experiência e idade (!). Indisponibilidade de horários é a maior dificuldade. Quase a metade diz ter espaço para efetivar os temporários.

