Começará dragagem de canal com bloqueio de navios que ameaçava parar empresas

Vai começar a dragagem do Canal Feitoria, em Rio Grande. A ordem de início do serviço foi emitida pela Portos RS nessa sexta-feira (6), avisou à coluna o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger. A empresa que venceu o edital foi a DTA Engenharia. O prazo é de seis meses.

- Serão 20 dias de mobilização e 160 dias de execução. Esses prazos são limites, ou seja, devem trabalhar para finalizar antes disso - detalhou Klinger.

Segundo o secretário estadual de Logística e Transportes, Juvir Costella, a batimetria estima 750 mil metros cúbicos em sedimentos a serem retirados de um trecho de 500 metros de hidrovia. O prazo de seis meses é estipulado inclusive para usar recursos do Funrigs, fundo criado para obras de reconstrução após suspensão do pagamento da dívida com a União na enchente.

O problema veio à tona com o ofício encaminhado pela Unifértil à Portos RS. No documento, a empresa disse enfrentar desde a enchente desabastecimento das fábricas de fertilizantes da Região Metropolitana pelo risco de os navios encalharem nos canais. Afirmou estar procurando outros portos e considerar parar as operações em 2026 se a situação não fosse resolvida: Indústria gaúcha ameaça parar operação se não for dragado bloqueio de navios em hidrovia

