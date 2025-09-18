Com postos de combustível, fábrica, silos e supermercados, o que Cotribá venderá para pagar dívida

São R$ 500 milhões em dívidas que a Cotribá precisa reestruturar para arrumar as finanças da cooperativa, que tem 114 anos e é a mais antiga do Brasil. Enxugamento e foco na região da sua sede, em Ibirubá, estão na estratégia do CEO Luis Felipe Maldaner, contratado para o cargo para dar sequência à reorganização. Na entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, disse que o principal desafio agora é retomar a credibilidade com os produtores, que serão pagos com a venda de ativos, sobre os quais ele fala no vídeo abaixo.
A entrevista completa: "Recuperaremos credibilidade", diz CEO contratado para reestruturar dívida de R$ 500 milhões da Cotribá
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)