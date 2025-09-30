Com nova linha de produção, calçadista supera 100 trabalhadores em presídios do RS

A Piccadilly instalou linha de produção no Presídio Estadual de Charqueadas. Polícia Penal / Divulgação

Inaugura nesta terça-feira (30) a nova linha de produção da Piccadilly no Presídio Estadual de Charqueadas. A calçadista já tem linhas de costura na penitenciária de Arroio dos Ratos. Somando, são 104 presos empregados, mas 220 pessoas chegaram a ser capacitadas pelo Senai e produziram 500 mil pares de calçados.

A estrutura faz parte do programa Mãos que Reconstroem do governo do Estado, que faz termos de cooperação entre empresas. O secretário de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, explica que os trabalhadores recebem 75% do salário mínimo e remição de um dia na pena a cada três trabalhados.

— Já temos 15,4 mil pessoas em atividades de trabalho prisional em 114 estabelecimentos — diz o secretário, que quer chegar a 18 mil.

Outra empresa com esta atuação é a Calçados Beira Rio, que tem linhas de montagem em sete unidades prisionais, nas quais trabalham mais de 200 pessoas.

