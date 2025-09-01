Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Agro gaúcho
Notícia

Com juro e prazo na mesa da Expointer, avança negociação sobre dívida dos produtores rurais

Também se busca aumentar o valor de R$ 10 bilhões proposto inicialmente pelo governo federal

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS