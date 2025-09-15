Cinco cidades do RS lideram construção de imóveis econômicos no Sul

Condomínio com 15 torres lançado pela MRV na zona sul de Porto Alegre. MRV / Divulgação

O Rio Grande do Sul ocupa cinco das 10 posições do ranking de cidades onde mais são construídos imóveis econômicos na Região Sul. São elas: Canoas (1.274 apartamentos lançados, 2º lugar), Porto Alegre (1.131, 3º), Pelotas (580, 7º), São Leopoldo (575, 8º) e Novo Hamburgo (539, 9º). Perceba que, além da Capital, tem Região Metropolitana, sul do Estado e Vale do Sinos.

O custo do terreno é um desafio para imóveis mais baratos. Nem todas as capitais conseguem. No caso de Porto Alegre, há opções em regiões mais periféricas. Tem sido um movimento normal buscar outros municípios do entorno.

Estes dados do ranking são do primeiro semestre e estão no monitoramento da Brain Inteligência Estratégica. A líder nacional é a cidade de Londrina (2.323), no Paraná.

Programa habitacional do governo federal, o Minha Casa Minha Vida (MCMV) financia mais de um terço dos imóveis econômicos do Sul. No Rio Grande do Sul, responde por 24% das unidades disponíveis para venda, a maior fatia do mercado imobiliário gaúcho.

Em maio, o governo federal ampliou o MCMV, criando mais uma faixa para famílias com renda até R$ 12 mil. Também elevou a R$ 500 mil o teto dos imóveis que podem ser financiados pelo programa. Além disso, o presidente Lula tem programa o "maior programa habitacional da história", voltado à classe média. O anúncio, porém, aguarda acerto entre Ministério das Cidades, Banco Central e Caixa Econômica Federal.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)