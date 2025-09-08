China abaixo do esperado, dólar, Ibovespa e pílulas da economia 08.09

Agenda

Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.

Exportações da China cresceram 4,4% em agosto na comparação anual, abaixo da projeção de 5,3% dos analistas consultados pela FactSet. As importações subiram 1,3%, também inferior à estimativa de 3,7%.

Os futuros de ações nos Estados Unidos avançam, com a atenção voltada para os indicadores de inflação que serão divulgados nos próximos dias: o PPI na quarta e o CPI na quinta-feira. Esses dados ganham peso após o relatório de agosto mostrar fraqueza no mercado de trabalho, reforçando a expectativa de que o Federal Reserve reduzirá os juros já na reunião da próxima semana.

O presidente Lula participa, por videoconferência, de reunião com países membros do BRICS. Às 17h, recebe no Palácio da Alvorada o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

FGV divulga a inflação pelo IGP-DI.

IBGE divulga Proposta Metodológica para Identificação e Mapeamento de Áreas Verdes Urbanas no Brasil.

O 8º seminário no interior do Fórum Democrático da Assembleia Legislativa reúne comunidades das regiões do Vale do Taquari e do Vale do Rio Pardo na Univates. O presidente da AL, deputado pepe Vargas (PT), apresentará o lema de sua gestão: “Pacto RS 25 – O crescimento sustentável é agora”. A colunista será a mediadora.

Confederação Nacional do Transporte divulga os resultados da 165ª rodada da Pesquisa CNT de Opinião.

Fecomércio-RS Debate sobre “Reforma Administrativa: o que falta para nos convencermos?”.

Pílulas

Dólar caiu 0,63%, para R$ 5,41. Ibovespa subiu 1,17%, aos 142.640 pontos.

