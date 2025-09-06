Caminhões chamam atenção ao retirar equipamentos de supermercados Nacional fechados

Caminhão da Índio retirando equipamentos de uma das lojas do Nacional fechadas pelo Carrefour. Arquivo pessoal

Caminhões de uma rede de supermercados com o desenho de um menino indígena como símbolo chamam a atenção dos leitores da coluna por estarem estacionados na frente de alguns supermercados do Nacional que foram fechados pelo Carrefour, como as lojas da Avenida Teresópolis e da Rua José de Alencar, em Porto Alegre. Gerou a expectativa de que a marca fosse assumir o ponto para reabrir as unidades. Mas não.

São caminhões da rede Supermercados Índio, de Guaíba, na Região Metropolitana. A empresa, na verdade, apenas comprou equipamentos, como gôndolas e máquinas de refrigeração, explicou à coluna o fundador Wagner Cabral Antonelli. Os veículos estão sendo usados para retirar os equipamentos e levá-los para a loja onde serão instalados.

A rede Índio, porém, assumiu em junho o ponto deixado pelo Carrefour no centro de Guaíba. Antonelli, aliás, também negociava a compra do Nacional de Barra do Ribeiro, mas o grupo francês decidiu manter o ponto, que já foi transformado em Carrefour Bairro.

A marca Nacional está sendo extinta pelo Carrefour, que a comprou. Em entrevista recente à coluna, o CEO do grupo francês na América Latina, Pablo Lorenzo, contou que a intenção do grupo é se concentrar em lojas grandes, como Atacadão, que é um atacarejo, e Sam's Club, que é um clube de compras. Relembre: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS

Rede de supermercados Índio comprou gôndolas e máquinas de refrigeração do antigo Nacional do bairro Teresópolis. Diogo Duarte / Agência RBS

