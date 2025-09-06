Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Em Porto Alegre
Notícia

Caminhões chamam atenção ao retirar equipamentos de supermercados Nacional fechados

Veículos têm um menino indígena desenhado como símbolo da marca

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

Isadora Terra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS