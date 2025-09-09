Call center do Santander abre mais de 200 empregos no Vale do Sinos

Operação do Santander emprega atualmente 4 mil pessoas em Novo Hamburgo. Toquefale / Divulgação

Central de atendimento do Santander, a Pulse está com 217 empregos abertos em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. A empresa busca trabalhadores para repor vagas de atendimento de contas correntes especiais e de empresas.

A jornada é de 180 horas por mês. É pago o salário básico de R$ 1.405,82 mais a remuneração variável, além de benefícios tradicionais, como de saúde e alimentação.

Os selecionados começarão a trabalhar no dia 16 já. Não é exigida experiência, mas pede-se Ensino Médio completo.

A Pulse se chamava SX Negócios, mas mudou de nome. Ela foi fundada em 2011 no Rio Grande do Sul e teve a operação comprada pelo grupo Santander em 2020. Está com 4 mil funcionários, mas chegou a ter mais de 5 mil.

