Calçadista instala mais uma fábrica em presídio do RS: "Queremos transformar vidas a cada passo"

A Piccadilly instalou linha de produção no Presídio Estadual de Charqueadas. Piccadilly / Divulgação

Vice-presidente e diretora de Produto da Piccadilly, Ana Carolina Grings. Piccadilly / Divulgação

Como surgiu a ideia?

Em 2022, fomos procurados pela Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários) para colocar à disposição da nossa empresa essa mão de obra. Quando fomos entender o projeto e olhando para o nosso propósito de empresa, que é transformar vidas a cada passo, percebemos esse alinhamento e resolvemos fazer o investimento. Traz orgulho dar uma segunda chance para as pessoas. Em julho de 2022, assinamos o contrato. Estávamos saindo de uma pandemia, mas entendíamos que era importante.

E supre mão de obra escassa.

Isso realmente é uma realidade que as indústrias enfrentam pelo fato de o calçado ser algo muito manual. Para a produção, cada par passa por mais de 100 mãos. É uma arte. Só na unidade de Arroio dos Ratos, mais de 800 pessoas já foram impactadas pelo programa.

Como é pago o salário?

Diretamente à Susepe, que administra o pagamento. É um salário na faixa de R$ 1,2 mil.

Há pessoas que saíram da prisão e continuam trabalhando na Piccadilly?

Poucos, mas muitos vão para outras calçadistas, próximas das cidades deles. Mas teve uma história muito bacana que até trouxe à Piccadilly o prêmio Eco da Amcham (Câmara Americana de Comércio). Foi uma carta de uma das pessoas do projeto de ressocialização dizendo o quanto isso mudou a vida dela.

Do ponto de vista financeiro, vale a pena o investimento?

Vale. Estamos sempre capacitando, porque tem uma rotatividade. Temos uma especialidade: a qualidade do calçado gaúcho. É muito bacana viajar o mundo e ver marcas muito importantes, inclusive de grifes internacionais, que são produzidas aqui. Então, temos obrigação de continuar capacitando pessoas para não se perder isso.

Ouça a entrevista completa:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: turismo sem fôlego, R$ 400 milhões para formar cientista e energia limpa no aeroporto

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)