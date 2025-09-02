Calçadista instala mais uma fábrica em presídio do RS: "Queremos transformar vidas a cada passo"

Uma das mais tradicionais calçadistas do Rio Grande do Sul, a Piccadilly, de Igrejinha, instalou uma nova linha de produção no Presídio Estadual de Charqueadas. A empresa já tem fábrica na Penitenciária Estadual de Arroio dos Ratos. Estas iniciativas do programa Caminhos de Oportunidades já receberam investimentos de R$ 2,3 milhões. São contabilizados 478 mil pares costurados e 200 apenados capacitados, que recebem parte do salário mínimo e remição de pena. A vice-presidente e diretora de Produto da calçadista, Ana Carolina Grings, falou ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Como surgiu a ideia?
Em 2022, fomos procurados pela Susepe (Superintendência de Serviços Penitenciários) para colocar à disposição da nossa empresa essa mão de obra. Quando fomos entender o projeto e olhando para o nosso propósito de empresa, que é transformar vidas a cada passo, percebemos esse alinhamento e resolvemos fazer o investimento. Traz orgulho dar uma segunda chance para as pessoas. Em julho de 2022, assinamos o contrato. Estávamos saindo de uma pandemia, mas entendíamos que era importante.
E supre mão de obra escassa.
Isso realmente é uma realidade que as indústrias enfrentam pelo fato de o calçado ser algo muito manual. Para a produção, cada par passa por mais de 100 mãos. É uma arte. Só na unidade de Arroio dos Ratos, mais de 800 pessoas já foram impactadas pelo programa.
Como é pago o salário?
Diretamente à Susepe, que administra o pagamento. É um salário na faixa de R$ 1,2 mil.
Há pessoas que saíram da prisão e continuam trabalhando na Piccadilly?
Poucos, mas muitos vão para outras calçadistas, próximas das cidades deles. Mas teve uma história muito bacana que até trouxe à Piccadilly o prêmio Eco da Amcham (Câmara Americana de Comércio). Foi uma carta de uma das pessoas do projeto de ressocialização dizendo o quanto isso mudou a vida dela.
Do ponto de vista financeiro, vale a pena o investimento?
Vale. Estamos sempre capacitando, porque tem uma rotatividade. Temos uma especialidade: a qualidade do calçado gaúcho. É muito bacana viajar o mundo e ver marcas muito importantes, inclusive de grifes internacionais, que são produzidas aqui. Então, temos obrigação de continuar capacitando pessoas para não se perder isso.
