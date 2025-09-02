Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Negócios
Notícia

Calçadista instala mais uma fábrica em presídio do RS: "Queremos transformar vidas a cada passo"

Empresa já investiu R$ 2,3 milhões em programas de ressocialização

Giane Guerra

Economia

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS