Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Vale do Paranhana
Calçadista gaúcha pede falência após crise agravada por tarifaço dos EUA

As dívidas superam R$ 18 milhões. Os 77 funcionários serão demitidos

Giane Guerra

