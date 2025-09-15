Calçadista gaúcha pede falência após crise agravada por tarifaço dos EUA

De Três Coroas, a calçadista Mulher Sofisticada encerrou as atividades e pediu autofalência. A informação foi dada à coluna pelo presidente do Sindicato dos Sapateiros de Três Coroas, Erni Rinker, que foi comunicado da demissão de 77 funcionários.

O tarifaço de 50% dos Estados Unidos afetou bastante a empresa, conforme justificativa feita ao sindicato. Rinker diz que está sendo pago o salário, mas não a verba rescisória, o que deve, então, ficar como crédito trabalhista.

Segundo o escritório MSC Advogados, responsável pelo processo de autofalência, as dívidas somam R$ 18,3 milhões. A produção estava em 1,5 mil pares por dia, mas chegou a 3,7 mil. A indústria foi fundada em 2012 e sua crise começou em 2018 com a falta de pagamento por parte de um cliente não divulgado, seguido por pandemia, falência de outros compradores e enchente.

